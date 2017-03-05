برلوسكوني يمنح مستثمرين صينيين مزيداً من الوقت لشراء ميلان

روما - أ ف ب | Sunday, 05 March 2017 - 15:03 pm

دعم مالك نادي ميلان سيلفيو برلوسكوني منح مستثمرين صينيين مزيدا من الوقت لانهاء عملية شراء النادي بعد التأخير الذي حصل في انجاز الصفقة في الايام الماضية.





وقال برلوسكوني رئيس الوزراء الايطالي السابق والقطب الاعلامي في مقابلة مع صحيفة "ال تامبو" نشرت الأحد: "طلبوا بعض الوقت الاضافي ولا أرى ما يدعو للقلق".





وكان من المفترض اكمال صفقة بيع النادي في الثالث من مارس، الا ان الطرف الإيطالي أعلن الجمعة تأجيلها الى موعد آخر.





ويشمل الاتفاق الموقع بين مجموعة "فين اينفست" القابضة التابعة لبرلوسكوني ومجموعة "سينو-يوروب سبورتس" التي تمثل المستثمرين الصينيين، شراء 99% من اسهم النادي الايطالي مقابل 740 مليون يورو منها 220 مليونا كاستعادة ديون مستحقة.





وبحسب وسائل الاعلام الايطالية، سدد الطرف الصيني حتى الان 200 مليون يورو، ولكنه يواجه صعوبات مالية بعد انسحاب احد المستثمرين. ويبقى 320 مليونا لحساب مجموعة "فين اينفست" لانجاز عملية البيع.





وذكرت تقارير صحافية ان أحد المستثمرين الصينيين كان من المفترض أن يساهم بمبلغ يتراوح بين 80 و100 مليون، لكنه انسحب لانه لم يستطع الحصول على تصريح باخراج هذا المبلغ من الصين.





وتابع برلوسوكوني :"إن المستثمرين دفعوا مبلغا كبيرا كدليل على رغبتهم. هذا أمر مهم جدا، ليس فقط لفين اينفست، ولكن لمشجعي نادي ميلان".





وكانت مجموعة سينو يوروب سبورتس اصدرت بيانا الجمعة جاء فيه "على الرغم خيبة الامل من التأخير في اتمام الصفقة لظروف خارجة عن ارادتها، فان المجموعة تؤكد انها ملتزمة بقوة بمواصلة العمل مع فين اينفست لاتمام الصفقة في أقرب وقت ممكن".





وتشير التقارير الى ان الموعد الجديد لانجاز الصفقة هو في بداية ابريل.