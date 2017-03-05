المعيوف والقرني .. رهان جماهير الكلاسيكو

الرياض - الرياضية | Sunday, 05 March 2017 - 15:16 pm

تشهد مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بجدة مساء اليوم كلاسيكو الكرة السعودية بين فريقي الاتحاد والهلال ضمن الجولة الـ20 من الدوري السعودي للمحترفين، ويدخل الهلال مباراة اليوم وهدفه الأساسي الابتعاد في صدارة الدوري والابتعاد عن منافسيه خطوات أكثر، خاصة بعد أن لعبت معظم نتائج هذه الجولة في صالحه، بعد تعادل مطارديه الأساسيين النصر والأهلي مع كل من الفيصلي والخليج، فيما سيكون الاتحاد حاضراً لتأكيد المنافسة والانقضاض على الوصافة مجدداً.



ويرى كثير من المراقبين أن العلامة البارزة في مباراة اليوم بين عملاقي جدة والرياض هي التألق الكبير الذي بدى عليه حارسي المرمى في الفريقين حيث يبرز في الهلال عبدالله المعيوف الذي شارك مع الفريق في 19 مباراة كلاعب أساسي، بما يعدل 1710 دقيقة، وتمكن من التصدي لـ 41 كرة خطرة فيما استقبلت شباكه 12 هدف فقط، وحافظ على نظافة شباكه في 10 مباريات كاملة.



وفي الجانب الآخر يعول الاتحاديون كثيراً على التألق اللافت الذي أظهره حارس الفريق العائد بعد تشافيه من الإصابة فواز القرني، الذي لعب مباراتين فقط كلاعب آساسي، بما يعادل 180 دقيقة استطاع خلالها التصدي لـ 14 كرة، وحافظ على شباكه نظيفة في مباراة واستقبلت شباكه هدفاً في الثانية .