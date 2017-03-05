فيلانويفا والعابد .. من يصنع أهداف الكلاسيكو اليوم ؟

الرياض ــ أحمد الشمري | Sunday, 05 March 2017 - 16:25 pm

تعول جماهير الكلاسيكو الذي سيجمع اليوم الاتحاد والهلال على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن الجولة 20 من الدوري السعودي للمحترفين على صانعي الألعاب في الفريقين كارلوس فيلانوفا في الجانب الاتحادي ونواف العابد في الجانب الهلالي لصناعة متعة حقيقية تطرب جماهير الكرة التي تنتظر هذه المباراة باعتبارها أحد أهم مباريات الدوري .



وبنظرة سريعة لأرقام اللاعبين مع فريقيهما نجد أن فيلانويفا لعب 17 مباراة مع الاتحاد فيما لعب العابد 12 مباراة فقط بسبب الإصابة ، وسجل فيلانويفا هدفان فقط، فيما سجل نواف العابد 5 أهداف.



وفي جانب صناعة اللعب نجد أن فيلانويفا ساهم في صنع 6 أهدف للفريق الاتحادي مع 51 فرصة مواتية للتسجيل كأكثر صانع لفرص في الدوري فيما صنع نواف العابد 4 أهداف لفريقه و 28 فرصة مواتية للتسجيل.