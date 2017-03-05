ليفركوزن يقيل مدربه غداة الخسارة القاسية أمام دورتموند

برلين - أ ف ب | Sunday, 05 March 2017 - 17:29 pm

اعلن نادي باير ليفركوزن الالماني الاحد اقالة مدربه روجر شميدت غداة الخسارة القاسية التي مني بها الفريق امام بوروسيا دورتموند 2-6 في الدوري المحلي لكرة القدم.





وكانت هذه الخسارة الثالثة تواليا لليفركوزن بعد سقوطه امام اتلتيكو مدريد الإسباني 2-4 على ملعبه في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري ابطال اوروبا، وهزيمته في عقر داره ايضا امام ماينتس صفر-2 في الدوري المحلي.





واشار مدير باير ليفركوزن ميكايل شاده في بيان صادر عن النادي بانه "على ضوء الوضع الرياضي الحالي، توصلنا الى نتيجة ان الانفصال، على رغم انه مؤلم، لا مفر منه".





وبعدما اعتاد المنافسة على المراكز المؤهلة الى المسابقات الاوروبية في السنوات الاخيرة، يحتل ليفركوزن حاليا المركز التاسع في ترتيب الدوري، برصيد 30 نقطة ومتخلفا بفارق 26 نقطة عن بايرن ميونيخ المتصدر.