براعم ضمك أبطال الملاكمة

أبها ـ حسن ذيبان | Monday, 06 March 2017 - 00:00 am

حقق براعم نادي ضمك المركز الأول في البطولة التأهيلية للملاكمة التي أقيمت في الدمام، بعد حصدهم ست ميداليات (4 ذهبيات وفضية وبرونزية) وجاءت نتائج الفردي على النحو التالي:

حقق الذهبيات وليد العزي (وزن 39)، ويوسف أحمد (وزن 45) وهادي أحمد (وزن 48) وحسن الروقي (وزن 52) وحقق محمد جابر فضية وزن 74 وفهد شراحيلي برونزية 51 .

وأعرب خالد سويدان مدرب الفريق الوطني عن سعادته بما حققه اللاعبون وقال: "الحب والرغبة الأكيدة والتدريب المتواصل من قبل هؤلاء اللاعبين والتركيز المستمر كان وراء تحقيق هذا الإنجاز".