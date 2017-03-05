العبدالعالي بطلاً لرالي المغرب

الرياض ـ واس | Monday, 06 March 2017 - 00:00 am

توج الاتحاد الدولي للسيارات صالح العبدالعالي سائق الراليات السعودي بالمركز الأول في رالي المغرب الصحراوي عن فئة "تي2" الذي يشكل الجولة الثامنة من بطولة العالم للرالـيات "كروس كانتري" عن الموسـم الريـاضي السابق.

ويأتي تـتـويج الاتحاد الـدولي للعبد العالي بعد أن حسم القـضية التي كانت بين القطري عادل حسين والسعودي ياسر بن سعيدان، وأدت لاستبعاد الأخير من الرالي، فيما كانت لجنة القضاة في رالي المغرب استبعدت الأول بعد أن قدّم بن سعيدان اعتراضه على القطري، ليستفيد السعودي صالح العبدالعالي ويتوّج بطلا لرالي المغرب.

وسيشارك العبـدالعالي في بطولـة العالم في موسمها الحالي التي ستقام في مدينة دبي الإماراتية خلال الفترة من 9 وحتى 11 مارس الجاري ويدعمه قطاع الحرس الملكي وفريق يزيد للسباقات.