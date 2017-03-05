اليوم.. 4 مباريات في بطولة ناشئي اليد

الرياض ـ الرياضية | Monday, 06 March 2017 - 00:00 am

تنطلق مساء اليوم الإثنين في الدمام بطولة السعودية للأندية لدرجة الناشئين لكرة اليد المؤهلة للدوري الممتاز بحـضور تركي الخـلـيوي رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد.

وتقام اليوم 4 مباريات، حيث يلتـقي فريقا الوحدة والهداية عند الساعة الثانية ظهراً في صالة نادي النهضـة، تليها مباراة الحزم والعدالة في نفـس الصالة وذلك ضمن المجموعة الأولى.

ويـلعب فـريـقا المحـمل والباحة عند الساعة الثانية ظهراً في صالة نادي الاتفاق تليها مباراة الجيل والابتسام في نـفس الـصـالة ضـمن المجموعة الثانية.

وتلعب فرق كل مجموعـة بنظام الدوري من دوري واحد، ويتـأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى نصف النهائي، والفائزان في مباراتي نصف النهائي يتأهلان معاً للدوري الممتاز للناشئين اعتباراً من الموسم المقبل، وسيتنـافسان كـذلك على لـقب بـطـولة السعودية، فيما ستلعب باقي الفرق مباريات تحديد المراكز من الثالث حتى الثامن.