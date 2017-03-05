الكشافة في محمية قارون

الرياض ـ واس | Monday, 06 March 2017 - 00:00 am

زار الوفد الكشفي السعودي المشارك في ورشة عمل مفوضي تنمية المجتمع بالجمعيات الكشفيـة العربية، التي تنظمها المنظمة الكشفية العربية بمركز التدريب الكشفي الدولي بالقاهـرة أمس, محمية قارون الطبيعية في الفيوم.

وتعرف الوفد خلال الزيارة، على التكوينات الجيولوجية للمحمية والحياة النباتيـة واستمـع إلى شرح عن رحلـة الطيور المهاجرة إليها والمقيمة وبعض أنواع الأسماك المتوطنة واللافقـاريات.

كما أسهم قادة كشافة السعودية مع المشاركين بالورشة في تنفـيذ برنامج لتنظيف بعض المناطق المحيطة ببحيرة المحمية.