الصفا والطرف يتصدران القوى

جدة ـ الرياضية | Monday, 06 March 2017 - 00:00 am

اختتمت على مضمار الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة "الجوهرة" بطولة كأس الاتحاد السعودي لألعاب القوى لأندية الدرجة الممتازة والأولى بمشاركة 28 نادياً من مختلف المناطق والمحافظات.

وحضر الختام العميد هادي بن بكر القحطاني رئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى ومحمد البصروي المدير التنفيذي ومدير الأداء الرياضي ومحمد البراك مدير المنتخبات السعودية.

وشارك في البطولة 538 لاعباً تنافسوا على 29 مسابقة.

واحتل فريق الصفا المركز الأول لفرق الدوري الممتاز بمجموع 155 نقطة، وحل الأهلي ثانياً بـ140 نقطة والخليج ثالثاً بـ98 نقطة وضمك رابعاً بـ88 نقطة والاتحاد خامساً بـ76 نقطة >

وفي الدرجة الأولى جاء الطرف أولاً بمجموع 145 نقطة والنخيل ثانياً بـ117 نقطة والوطن ثالثاً بـ114 نقطة والتسامح رابعاً بـ86 نقطة والوطني خامساً بـ54 نقطة.

وتقام المرحلة الثانية من البطولة خلال الفترة من 27 حتى 29 أبريل المقبل في محافظة جدة.