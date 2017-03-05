العيسى يواصل حصد الذهب الخليجي

الدوحة - الرياضية | Monday, 06 March 2017 - 00:00 am

أضافت السباحة السعودية إلى رصيدها 3 ميداليات جديدة (ذهبيتين وبرونزية) في البطولة الـ 14 للسباحة في المجرى القصير لدول الخليج والمقامة في مجمع الأمير حمد للرياضات البحرية في العاصمة القطرية الدوحة، ليصبح مجموع الميداليات السعودية 6 ميداليات (3 ذهبيات وفضية وبرونزيتين).

وأتت الثلاث الميداليات الجديدة في سباق 100 متر ظهر (ذهبية ) وفي سباق 100 متر حرة ( برونزية ) و في سباق 50 مترا ظهرا ( ذهبية ) .

وواصل السباح علي حسين العيسى (13 سنة) تألقة اللافت في المنافسات الخليجية وحقق ذهبية 50 مترا ظهرا) بزمن قدره 30.66 ث، وحل العماني عمر البلوشي ثانيا والبحريني عمر عبدالله ثالثاً .

وكان العيسى قد حقق ذهبية 100 متر ظهرا بزمن 32.68 ث ، وحل البحريني عمر عبدالله ثانيا والإماراتي سلطان إسماعيـل ثالثا.

كما نال السباح السعودي حسن البقشي برونزية 100 متر حرة، فيما حقق البحريني علي صادق الميدالية الذهبية والعماني خلفان الوهيبي الميدالية الفضية .

يذكر أن السعودية تشارك بأربعة سباحين تحت إشراف المدرب محمد الغريب.