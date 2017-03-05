السلمي سابع رماة العالم

الرياض ـ الرياضية | Monday, 06 March 2017 - 00:00 am

حقق عطا الله السلمي لاعب المنتخب السعودي للرماية المركز السابع في رماية المسدس 50م ناري ضمن بطولة كأس العالم للرماية التي اختتمت في الهند أمس الأول السبت بمشاركة 547 رامياً مثلوا 44 دولة.

وحل اللاعب سفر الدوسري في المركز التاسع في رماية المسدس 10م هوائي، وماجد التميمي في المركز الحادي عشر في رماية الشوزن سكيت، فيما حقق مسفر العماري المركز الثاني عشر في رماية البندقية 10م هوائي.

وتميزت البطولة بمشاركة منتخبات قوية في رياضة الرماية مثل الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وكذلك رماة أولمبيين وعالميين من مختلف الدول العالمية، كونها أول بطولة كأس عالم في البرنامج الزمني للاتحاد الدولي للرماية للعام الحالي.

من جهته، أثنى الفريق عثمان المحرج مدير الأمن العام رئيس الاتحاد السعودي للرماية على دعم واهتمام الأمير عبداللـه بن مساعـد رئيس اللجـنة الأولمـبـية العربية السعودية باللاعبين السعوديين والاتحادات الريـاضية للوصول بها لمنصات التتويج المختلفة، مشيراً إلى العمل الاحترافي الذي تقوم به اللجنة الأولمبية من دعم للاتحادات الرياضية لتطوير الأداء.