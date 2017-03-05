لم تتوافد الجماهير بأعداد كبيرة أمس على غير العادة على شبابيك التذاكر الخاصة بمباراة الكلاسيكو بين الاتحاد والهلال ضمن مباريات الجولة العشرين لدوري المحترفين السعودي.ويعود السبب في ذلك إلى قيام معظم الجماهير بالحجز المسب