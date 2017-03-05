الحايكي يخطف كأس الإسكواش
الرياض ـ الرياضية | Monday, 06 March 2017 - 00:00 am
توج إلياس الحايكي لاعب نادي الصفا بكأس بطولة الاتحاد للعبة تحت 15 عاماً وذلك في ختام منافسات البطولة التي أقيمت بملاعب نادي الاتفاق خلال الفترة من 2 إلى 4 من شهر مارس الجاري بمشاركة 27 لاعباً.
وسلم سامر الخطيب عضو مجلس الإدارة وخالد السعد الأمين العام كأس البطولة والميدالية الذهبية ومكافأة مالية للاعب الحايكي، فيما تسلم عبدالإله أبو رقة لاعب نادي الهلال الميدالية الفضية ومكافأة مالية، ونال زميله أسامه العتيبي الميدالية البرونزية ومكافأة مالية، فيما حصل عبداللـه المرهون لاعب نادي الصفا على المركز الرابع وتسلم مكافأة مالية مقدمه من اتحاد اللعبة.