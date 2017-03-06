مويز: خبرة معارك البقاء ستبقي سندرلاند بين الكبار في انجلترا

لندن ـــ رويترز | Monday, 06 March 2017 - 13:15 pm

يرفض ديفيد مويز مدرب سندرلاند الاستسلام لفكرة الهبوط من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما ابتعد فريقه بست نقاط عن الأمان عقب هزيمته 2-صفر على أرضه أمام مانشستر سيتي أمس الأحد.

ويقضي مويز أول مواسمه مع سندرلاند لكنه يعرف جيدا ان الفريق يصارع الهبوط للموسم الخامس على التوالي ويملك الخبرة الكافية للافلات من السقوط مع تبقي 11 مباراة على نهاية الموسم.

وأبلغ مويز شبكة سكاي سبورتس بعدما خسر سندرلاند متذيل الترتيب للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري "نحن من يطارد باقي المنافسين على البقاء.‭ ‬سنعمل بكل جد للحاق بهم."

وتابع "يملك اللاعبون خبرة البقاء ولذلك أتمنى أن ننجح أيضا هذه المرة. لا يقول أي شخص في غرف تغيير الملابس أن فرصتنا انتهت.

"سنتشبث بالأمل ونواصل المحاولة ونتمنى أن تتغير حظوظنا خلال الأسابيع المقبلة."

وسيحصل مويز على دفعة معنوية بعودة لاعبين بارزين من إصابات طويلة من بينهم المدافع لي كاترمول (اصابة في الفخذ) ولاعب الوسط يان كيرشوف والمهاجم فيكتور انيتشيبي (اصابة في الركبة).