برشلونة وأرسنال يتطلعان إلى تحقيق "المعجزة" في دوري أبطال أوروبا

برشلونة ـــ (د ب أ) | Monday, 06 March 2017 - 14:52 pm

عندما تنطلق منافسات جولة إياب دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم غدا الثلاثاء ، سيسعى كل من برشلونة الاسباني وأرسنال الإنجليزي إلى تحقيق ما يشبه "المعجزة" بقلب الموازين وانتزاع بطاقة التأهل لدور الثمانية.

وكان برشلونة قد مني بهزيمة ثقيلة خارج أرضه وخسر أمام باريس سان جيرمان الفرنسي صفر / 4 في مباراة الذهاب كما خسر أرسنال أمام بايرن ميونخ الألماني 1 / 5 على ملعب "أليانز أرينا".

ويأمل برشلونة في تحقيق إنجاز غير مسبوق عندما يستضيف سان جيرمان في مباراة الإياب مساء الأربعاء ، حيث لم يسبق لأي فريق تحويل تأخره بأربعة أهداف نظيفة إلى الفوز في مجموع المباراتين ، في تاريخ دوري الأبطال.

وكانت أبرز عودة لفريق في تاريخ البطولة حتى الآن من نصيب ديبورتيفو لاكورونا الأسباني حيث حول هزيمته أمام ميلان الإيطالي ذهابا بنتيجة 1 / 4 إلى الفوز والتأهل للدور قبل النهائي ببطولة عام 2004 ، حيث فاز ديبورتيفو في مباراة الإياب بملعبه 4 / صفر.

وكانت العودة الأبرز في بطولة كأس الاتحاد الأوروبي (الدوري الأوروبي حاليا) في موسم 1985 / 1986 ، حيث خسر ريال مدريد الأسباني أمام بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني 1 / 5 في ذهاب الدور الثالث ثم تغلب عليه 4 / صفر إيابا ، ليتأهل بقاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.

وفي حالة خروج برشلونة من منافسات دور الستة عشر ، ستكون المرة الأولى التي يغيب فيها الفريق الكتالوني عن دور الثمانية بدوري الأبطال منذ عام 2007 .

ويخوض برشلونة ، الفائز باللقب الأوروبي عام 2015 ، مواجهة سان جيرمان بصفوف مكتملة حيث عاد أندريس إنييستا وخافيير ماسكيرانو للمشاركة من جديد خلال المباراة التي انتهت بالفوز على سيلتا فيجو 5 / صفر أمس الأول السبت ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الأسباني.

وكان إنييستا قد عانى من مشكلة في ربلة الساق (عضلة السمانة) ولعب 130 دقيقة فقط خلال آخر تسع مباريات للفريق في الدوري ، لكنه شارك من مقعد البدلاء في 25 دقيقة من مباراة سيلتا فيجو ويتوقع أن يدفع به المدير الفني لويس إنريكي ضمن التشكيل الأساسي في مباراة سان جيرمان.

كذلك شارك ماسكيرانو من مقعد البدلاء في الشوط الثاني من مباراة السبت بعد تعافيه من مشكلة في أوتار الساق ، ولكن ربما يرجح إنريكي كفة صامويل أومتيتي الذي سجل خلال مباراة السبت أول هدف له بقميص برشلونة في الدوري.

ومنذ الهزيمة الثقيلة لبرشلونة أمام سان جيرمان في مباراة الذهاب ، تحول إنريكي من طريقة اللعب 3-3-4 إلى 3-4-3 ، ويتوقع أن يواصل تطبيق الطريقة الجديدة في مباراة الإياب.

وقال إنريكي تعليقا على مباراة الذهاب "كان أمرا مخزيا أن نلعب أسوأ مباراة لنا خلال ثلاثة أعوام ، خلال تلك المواجهة (أمام سان جيرمان)."

وأضاف "لقد عكفت على تحليل المباراة بشكل غير مسبوق في أي مباراة أخرى. وتبين أن عدة عوامل اجتمعت في الوقت نفسه ، من أخطاء فردية إلى أمور خاصة لا يمكن الكشف عنها علنا."

وقد تكون مباراة الأربعاء هي الأخيرة لإنريكي في دوري الأبطال مع برشلونة ، حيث أعلن المدرب رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وربما يتشابه الوضع شيئا ما بالنسبة للفرنسي آرسين فينجر ، الذي نادت الجماهير في العاصمة البريطانية لندن برحيله عن تدريب أرسنال.

فقد اقترب أرسنال بشكل كبير من الخروج من دور الستة عشر بالبطولة الأوروبية للموسم السابع على التوالي إثر هزيمته الثقيلة أمام بايرن ميونخ ، كما تزايدت الضغوط على فينجر إثر الهزيمة أمام ليفربول 1 / 3 أمس الأول السبت ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وكان فينجر قد واجه انتقادات حادة بسبب استبعاد التشيلي أليكسيس سانشيز الذي يتوقع أن يعود في مواجهة بايرن غدا الثلاثاء على حساب داني ويلبك.

وعلى الجانب الآخر ، يخوض بايرن مباراة الغد بثقة عالية بعد التألق التهديفي الكبير للاعبيه خلال الفترة الماضية ونظرا لعدم معاناته من ضغوط بعد أن فاز 5 / 1 ذهابا.

وقال فيليب لام قائد بايرن ميونخ "علينا التركيز بشكل كبير ، والشيء الأهم أن ننجح خلال أول ربع ساعة في تبديد أي طموح لأرسنال في التأهل للدور المقبل."

وتفتتح جولة الذهاب غدا بلقاء ريال مدريد الأسباني حامل اللقب مع مضيفه نابولي الإيطالي ، وتصب الترشيحات بشكل كبير لصالح الريال الذي أنهى مباراة الذهاب فائزا 3 / 1 .

ومع ذلك ، ربما لا تكون مهمته سهلة حيث يتطلع نابولي إلى الاستفادة من الدفعة المعنوية التي اكتسبها بالفوز على روما 2 / 1 مساء السبت ، في قلب الموازين أمام الريال أملا في التأهل للمرة الأولى إلى دور الثمانية بالبطولة الأوروبية.

وفي ظل اكتمال الصفوف ، كان الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد قد فضل إراحة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وكذلك داني كارفاخال ومارسيلو وتوني كروس في مواجهة إيبار أمس الأول السبت ، قبل إشراكهم في التشكيلة الأساسية غدا والتي ستشهد أيضا عودة جاريث بيل الذي غاب عن مواجهة إيبار للإيقاف.

ويمتلك بوروسيا دورتموند الألماني فرصة قوية لانتزاع بطاقة التأهل لدور الثمانية عندما يستضيف بنفيكا البرتغالي مساء الأربعاء ، حيث كانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز بنفيكا 1 / صفر على أرضه.

ويفتقد دورتموند جهود لاعب خط الوسط المهاجم ماركو رويس بسبب الإصابة ، لكن الفريق سيخوض المباراة الأوروبية بثقة عالية بعد الانتصار الكبير الذي حققه على باير ليفركوزن 6 / 2 مساء السبت ضمن منافسات الدوري الألماني (بوندسليجا) ، والذي رفع عدد أهداف دورتموند خلال آخر ثلاث مباريات إلى 12 هدفا.

وكان دورتموند قد حقق رقما قياسيا بتسجيل 21 هدفا في دور المجموعات بالبطولة الأوروبية ، وهو ما يعزز أيضا ثقة الفريق تحت قيادة مديره الفني توماس توشيل ، في قدرته على قلب موازين المواجهة أمام بطل البرتغال والتأهل لدور الثمانية.