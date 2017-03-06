عمدة لندن يؤيد فكرة إنشاء ملعب جديد لنادي تشيلسي الإنجليزي

لندن - د ب أ | Monday, 06 March 2017 - 16:36 pm

أعرب صديق خان، عمدة العاصمة البريطانية لندن، عن تأييده لإنشاء ملعب جديد لنادي تشيلسي الإنجليزي، يسع لـ 60 ألف متفرج بتكلفة 500 مليون جنيه إسترليني (530 مليون دولار).





وقامت بلدية لندن بدراسة المشروع وتعهدت بإصدار التصاريح الضرورية للإنشاءات الخاصة به، والتي حظت بموافقة المجلس المحلي لمنطقة هامرسميث وفولهام في الحادي عشر من يناير الماضي، حسبما أعلن نادي تشيلسي متصدر الدوري الإنجليزي.





ويهدف تشيلسي إلى بناء الملعب الجديد في مقر ملعب "ستامفورد بريدج" الحالي من أجل رفع القدرة الاستيعابية لمدرجاته من 41 ألف و600 متفرج إلى 60 ألف متفرج.





وقال خان في بيان له: "لندن من أكبر المدن الرياضية في العالم، وأنا سعيد للغاية بإضافة الملعب الجديد لتشيلسي للمنشآت الرياضية الحديثة في العاصمة".





وأضاف: "أشعر بالرضا حيال هذا التصميم رفيع المستوى والرائع، الذي سيزيد بشكل كبير القدرة الاستيعابية في المكان الحالي وسيضمن للجماهير الوصول بسهولة إلى أماكن وسائل المواصلات القريبة".





وأشرف على تصميم الملعب الجديد لنادي تشيلسي شركة هيرتسوج ودي مورون السويسرية، التي صممت ملعب اليانز ارينا، معقل نادي بايرن ميونيخ الألماني، و ملعب عش الطائر بالعاصمة الصينية بكين، ومن المنتظر أن تبدأ الانشاءات في موسم .