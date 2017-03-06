رونالدو وبايل في تشكيلة ريال لمباراة نابولي

مدريد - أ ف ب | Monday, 06 March 2017 - 17:00 pm

عاد النجمان البرتغالي كريستيانو رونالدو والويلزي غاريث بايل الى تشكيلة ريال مدريد الإسباني حامل اللقب من أجل المشاركة في مباراة الثلاثاء ضد نابولي الايطالي في اياب الدور الثاني من مسابقة دوري أبطال أوروبا.





وغاب رونالدو وبايل عن المباراة التي فاز بها ريال على ايبار 4-1 السبت في الدوري المحلي، الاول بسبب اصابة وصفها المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بـ"الطفيفة"، والثاني بسبب الإيقاف نتيجة طرده في المرحلة السابقة ضد لاس بالماس (3-3).





ويبدو ريال الأوفر حظا لحجز مقعده الى الدور ربع النهائي ومواصلة سعيه نحو الفوز باللقب للمرة الثانية على التوالي والثانية عشرة في تاريخه، وذلك بعد فوزه ذهابا على أرضه 3-1.