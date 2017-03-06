لجنة دوري المحترفين الإماراتية تطلق خطتها الإستراتيجية إلى العام 2020

ابوظبي - الرياضية | Monday, 06 March 2017 - 17:27 pm

أطلقت لجنة دوري المحترفين الإماراتية اليوم برعاية وحضور الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة وتنمية المعرفة في دولة الإمارات خطتها الاستراتيجية الجديدة التي تمتد من العام 2017 إلى العام 2020، في حفل أقيم بفندق "دوسيت ثاني" بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، بحضور عبد الله ناصر الجنيبي نائب رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، رئيس لجنة دوري المحترفين، ويوسف محمد رسول الخوري نائب رئيس المكتب التنفيذي للجنة، محمد الحمادي، عبد الحميد المستكي عضوا المكتب التنفيذي، وليد الحوسني المدير التنفيذي بالإنابة، إلى جانب عبد المحسن الدوسري الأمين العام المساعد بالهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، الدكتور قاسم كناكري المدير التنفيذي لشركة تيم باور، غانم الهاجري رئيس مجلس إدارة شركة العين لكرة القدم، وأحمد الرميثي رئيس شركة الوحدة لكرة القدم، عبدالله بوعميم رئيس شركة النصر لكرة القدم وعدد من مسؤولي أندية دوري الخليج العربي.



وتهدف الخطة الاستراتيجية إلى تحقيق الريادة وتطوير منظومة الاحتراف بالتعاون مع الأندية من خلال أربعة محاور أساسية هي الاحتراف، الشراكات، الاستقلالية المالية والعلامة التجارية، ويركز المحور الأول على رفع كفاءة المحترفين الإماراتيين وتأهيلهم لقيادة الأندية والمنتخبات الوطنية لتحقيق إنجازات لافتة على المستويين المحلي والعالمي، ويعنى المحور الثاني بتفعيل شراكات قوية ومثمرة مع جهات داخل وخارج الدولة تملك الرغبة والقدرة على تطوير عملية الاحتراف في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويهدف المحور الثالث "الاستقلالية المالية" إلى تنشيط عملية التمويل من خلال استقطاب الرعاة والداعمين في القطاعين العام والخاص، ويتعلق المحور الرابع بالعلامة التجارية والسعي لتطويرها لتكون علامة رائدة على مستوى القارة الآسيوية ومنطقة الخليج العربي.



كما اشتملت الاستراتيجية على محاور فرعية تتعلق بالأداء المالي للأندية تهدف إلى ضبط المصاريف التشغيلية، والبحث عن مصادر إيرادات جديدة ومتنوعة للأندية من خلال الاستثمار، إلى جانب تعزيز وتطوير العلاقة مع الجهات الراعية والشركاء، والسعي لاجتذاب أعداد أكبر من المتابعين لكرة القدم.

وتهتم الاستراتيجية بالجانب المؤسسي من أجل تعزيز ثقافة الابتكار الرياضي، وتأهيل وتدريب الكوادر، والسعي لتطوير العمليات الذكية والاعتماد عليها بشكل أكبر، إضافة إلى تطوير النظم والسياسات واللوائح الإدارية والفنية، وعمليات التسويق والترويج الرياضي.



وقامت لجنة دوري المحترفين الإماراتية بتشكيل فرق عمل تكون مسؤولة عن تنفيذ المبادرات والبرامج والمشاريع الواردة في الخطة ومتابعتها مع الأندية وتقييمها، وسيتم في هذا الإطار تنفيذ عدد من المبادرات وهي: أرشفة وتطوير المحتوى المرئي للجنة، الابتكار الكروي، التكنولوجيا والتطبيقات الذكية، الشراكات النفعية والرعايات، النظم والسياسات، التوطين وتطوير الموارد البشرية، شبكات التواصل الاجتماعي، نظام الأداء المؤسسي، المحفظة الاستثمارية، الأصول والممتلكات، استراتيجية العلامة التجارية، خدمة المتعاملين (7 نجوم) وثقافة الاحتراف الرياضي.