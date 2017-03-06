عادل عزت يجتمع مع مدير تطوير التحكيم

الرياض – الرياضية | Monday, 06 March 2017 - 17:50 pm

اجتمع رئيس الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، عادل بن محمد عزت ظهر اليوم الأثنين بمدير إدارة تطوير الحكام بالاتحاد، البريطاني مارك كلاتينبيرغ في مكتبه بمقر الاتحاد في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض، وذلك في حضور رئيس لجنة الحكام، مرعي العواجي.



ورحب رئيس الاتحاد بمدير إدارة تطوير الحكام، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهمته العملية، مؤكداً "أن الجميع ينتظر من مارك كلاتينبيرغ عملاً مثمراً يسهم بعد توفيق الله في تطور مستوى التحكيم في ملاعب كرة القدم السعودية وفي تطور مستوى كافة الحكام السعوديين".



وأوضح رئيس اتحاد الكرة "بأن مجلس إدارة الاتحاد سيولي الحكام السعوديين مزيداً من الاهتمام والدعم والمؤازرة لكي يعزز هذا الأمر من حضور الحكم السعودي وتفوقه محلياً وخارجياً بشكل أفضل".



في حين، أطلع رئيس الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم عادل بن محمد عزت على خطة العمل التي سينتهجها مدير إدارة تطوير الحكام مارك كلاتينبيرغ، بعدما بدأ مهامه العملية الرسمية في الإدارة بمقر الاتحاد، بينما أبدى مدير إدارة تطوير الحكام سعادته بالتعاون الكبير الذي وجده من رئيس الاتحاد، مبيناً بأن "اهتمام رئيس الاتحاد وحرصه الكبير على تطوير التحكيم في المملكة سيكون دافعاً كبيراً لنا في إدارة تطوير الحكام لتقديم عملاً يسهم في تحقيق النجاح المنشود"، مضيفاً: "بدأنا عملنا في الإدارة مع فريق عمل متجانس، وسنعمل جاهدين على تنفيذ برامجنا وخططنا بشكل يسير يسهم في تحقيق النجاح المنشود من الجميع".