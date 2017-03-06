فينجر ينفي تقارير عن مشاجرة سانشيز مع زملائه

لندن - رويترز | Monday, 06 March 2017 - 17:52 pm

قال أرسين فينجر مدرب أرسنال المنافس بالدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين إن التقارير التي تحدثت عن وقوع مشاجرة بين المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز وزملائه بالفريق "زائفة تماما".





وأبلغ فينجر الصحفيين قبل مواجهة ضد بايرن ميونيخ في إياب دور 16 بدوري أبطال أوروبا غدا الثلاثاء "لم يحدث أي شيء على الاطلاق".





وأضاف المدرب الفرنسي: "(تقارير وسائل الاعلام) زائفة تماما ولكن أتفهم أنكم مجبرون على ملء صفحات الجرائد وأحترم ذلك".





وذكرت تقارير صحفية اليوم الاثنين أن سانشيز (28 عاما) خرج من التشكيلة الأساسية في خسارة أرسنال 3-1 أمام ليفربول يوم السبت الماضي بعد مزاعم عن مشاجرة بينه وبين المدرب وزملائه.





ونزل سانشيز بين الشوطين عندما كان أرسنال - الذي لم يعد بين الأربعة الأوائل في جدول الدوري - متأخرا 2-صفر في استاد أنفيلد.





وتابع: "بالنسبة لسلوكه فهو لاعب ملتزم. أحيانا يحدث تجاوز لكنكم شاهدتم هذا مرات عديدة عبر التاريخ في كل تشكيلة".





وردا على تكهنات حول مستقبل سانشيز وعن إمكانية رحيله بنهاية الموسم بمقابل مادي كبير قال فينجر إن النادي هو من سيتخذ القرار.





وواصل: "يتبقى 15 شهرا في عقده لذا فإن القرار في يد النادي ولا يخص أي أحد آخر" واصفا علاقته بالمهاجم بأنها "صادقة وطبيعية مثل علاقته بكافة اللاعبين".





وتدرب سانشيز - الذي يتصدر ترتيب الهدافين في أرسنال ولديه 17 هدفا - مع الفريق اليوم في لندن والتقطت صور له وهو يصافح فينجر.





وخسر أرسنال 5-1 من بايرن في لقاء الذهاب وسيكون مجبرا على القيام بأكبر انتفاضة في تاريخ دوري الأبطال لتجنب الخروج من دور 16 للمرة السابعة على التوالي.