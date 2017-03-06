كوبر يستدعي كهربا وعبدالشافي لقائمة مصر

القاهرة - رويترز | Monday, 06 March 2017 - 19:58 pm

استدعى الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر لكرة القدم اليوم الإثنين عشرة لاعبين ينتمون لأندية أوروبية وخليجية للانضمام لمعسكر تدريبي نهاية الشهر الجاري استعداداً لتصفيات كأس الأمم الافريقية 2019 بينما خلت القائمة من اسمي أحمد حسن (كوكا) وعمر جابر.



وتنافس مصر في مجموعة تضم تونس والنيجر وسوازيلاند وتبدأ مرحلة المجموعات في يونيو المقبل.



ويتأهل متصدرو 12 مجموعة بجانب أفضل ثلاثة فرق تحتل المركز الثاني - إضافة إلى الكاميرون صاحبة الضيافة - إلى النهائيات.



واحتفظ الأرجنتيني كوبر بنفس خياراته من المحترفين بالخارج بتشكيلة وصيف بطل أفريقيا بإستثناء كوكا مهاجم براجا البرتغالي وجابر ظهير بازل السويسري.



وفي المقابل أعاد كوبر إلى تشكيلته سام مرسي لاعب وسط ويجان الإنجليزي الذي غاب عن نهائيات كأس الأمم في الجابون التي اختتمت فعالياتها الشهر الماضي بتتويج الكاميرون على حساب مصر.



وسيقام المعسكر في مصر في الفترة ما بين 22 و28 مارس الجاري.



وكشف إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر لموقع الاتحاد الوطني للعبة على الانترنت عن قائمة المحترفين بالخارج ويتصدرها محمد صلاح جناح روما الإيطالي.



وبجانب صلاح ومرسي تضم القائمة أيضاً محمد النني (أرسنال الإنجليزي) رمضان صبحي (ستوك سيتي الإنجليزي) أحمد المحمدي (هال سيتي الإنجليزي) محمود حسن "تريزيجيه" (موسكرون البلجيكي) محمود عبد المنعم (كهربا) (الاتحاد السعودي) محمد عبد الشافي (الأهلي السعودي) كريم حافظ (ريسنج لانس الفرنسي) عمرو وردة (باوك اليوناني).