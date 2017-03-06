فيصل بن تركي مخاطباً الجماهير: انسوا الماضي.. وثقوا في نجوم النصر

الرياض - الرياضية | Monday, 06 March 2017 - 20:55 pm

طالب الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر جماهير ناديه بالوقوف مع الفريق في الفترة الحالية، مؤكداُ بالوقت ذاته ثقته الكبيرة بعناصر الفريق الأصفر لتجاوز نظيرهم الاتحاد يوم الجمعة المقبل في نهائي كأس ولي العهد السعودي.



وذكر رئيس نادي النصر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :"جماهير ومحبي العالمي لنقف مع نجومنا جميعهم بلا إستثناء فأمامنا نهائي غالي جداً وبحضوركم ووقفتكم المعهودة فالنا الذهب بحول الله".