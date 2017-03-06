الهلال يطوي ثلاثية الاتحاد ويستعد للفتح

الرياض - الرياضية | Monday, 06 March 2017 - 21:30 pm

واصل مساء اليوم الإثنين لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم سالم الدوسري برنامجه التأهيلي، المعد له من قبل الجهاز الطبي بالفريق الأزرق.



وعلى الصعيد الميداني، عاود فريق الهلال مساء اليوم تدريباته؛ بعد تغلّبه على الاتحاد مساء أمس، حيث أجرى اللاعبون المشاركون بصفة أساسية في اللقاء تدريبًا استرجاعيًا، في الوقت نفسه أدى بقية اللاعبين مرانًا اعتياديًا تركّز في مجمله على الجانب الفني، إذ طبّق الجهاز الفني في بداية المران تدريبات تسلّم الكرة والتسليم والتحرك السليم، عمل بعده الأرجنتيني رامون دياز مدير الجهاز الفني مناورة على جزء من الملعب، اختتمه بتدريبات الجري على سرعات مختلفة.



ويلاقي الهلال نظيره الفتح يوم الخميس المقبل في الرياض، ضمن مواجهات الجولة الـ21 من الدوري المحلي.