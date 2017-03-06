رئيس الاتحاد للاعبين: ابتعدوا عن الانفعالات أمام النصر

جدة- الرياضية | Monday, 06 March 2017 - 21:30 pm

اجتمع المهندس حاتم باعشن رئيس نادي الاتحاد والتشيلي خوزيه سييرا مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأصفر مساء اليوم الإثنين مع اللاعبين قبل بداية التدريب الاتحادي، حيث طالب باعشن اللاعبين بنسيان مباراة الهلال الدورية والتي خسرها الفريق 3-1 يوم أمس الأحد، ضمن مواجهات الجولة الـ20 من الدوري المحلي.



ونصح باعشن اللاعبين بالابتعاد عن الانفعالات أثناء المباريات، وخاصة في نهائي كأس ولي العهد أمام النصر الجمعة المقبلة، والحرص على الهدوء والتركيز في النهائي المنتظر.