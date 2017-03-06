جروس يصحح أخطاء لاعبي الأهلي في محاضرة فنية

جدة - الرياضية | Monday, 06 March 2017 - 21:42 pm

عاود الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الإثنين، بعد يوم راحة منحه السويسري كريستيان جروس مدير الجهاز الفني للاعبين، وذلك استعداداً لمباراة الوحدة يوم الخميس المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة ضمن الجولة الـ21 من دوري جميل للمحترفين.



وعقد مدرب الفريق كريستيان جروس محاضرة فنية قبيل إنطلاق التدريبات بحضور أحمد المرزوقي رئيس النادي الأهلي.



واكتفت المجموعة الأساسية التي شاركت في لقاء الخليج الأخير بعمل مران استرجاعي، فيما أدى بقية اللاعبين تدريبات لياقيه وتكتيكية على أجزاء من ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل.



من جهة أخرى، واصل الثنائي مصطفى بصاص وسعيد الربيعي برنامجهما التأهيلي في العيادة الطبية برفقة طبيب الفريق وليد وناس.