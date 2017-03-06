قائد أتلتيكو مدريد يخضع لجراحة عاجلة

مدريد - د ب أ | Monday, 06 March 2017 - 22:00 pm

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني اليوم الإثنين، أن قائده جابي سيخضع لجراحة لعلاج كسر في إصبعين باليد اليمنى تعرض له خلال حادث.



وشارك جابي (33 عاماً) منذ البداية وحتى النهاية خلال المباراة التي فاز فيها أتلتيكو على بلنسية 3/0 أمس الأحد، ولكن يده كانت متورمة، وسيحتاج لجراحة لإنهاء آلامه.



وتحوم الشكوك حول مشاركة جابي مع أتلتيكو أمام غرناطة بسبب الإصابة، كما سيغيب بسبب الإيقاف عن المباراة أمام باير ليفركوزن الألماني في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.