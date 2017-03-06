غداً.. عبدالله بن مساعد يرعى نهائي كأس الأمير سلطان لكرة اليد

الرياض - الرياضية | Monday, 06 March 2017 - 22:23 pm

بحضور الأمير عبدالله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة، تقام المباراة النهائية من بطولة كأس الأمير سلطان بن فهد لكرة اليد، والتي تجمع الخليج والنور عند السادسة من مساء غداً الثلاثاء على صالة الهيئة العامة للرياضة بالدمام.



من جهته عبّر تركي الخليوي رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد، عن خالص شكره للأمير عبدالله بن مساعد على رعايته الكريمة لنهائي كأس الامير سلطان بن فهد لكرة اليد وقال: "رعاية الأمير للنهائي تعتبر دعماً لأطراف اللعبة اتحاداً وأندية ومنتخبات ولاعبين وجماهير، وحافز قوي للجميع من اجل مضاعفة الجهود، مرحباً به بين ابنائه واخوانه".