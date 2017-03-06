زوران: العين لا يفكر في لقب الدوري الإماراتي

دبي - د ب أ | Monday, 06 March 2017 - 22:59 pm

أكد الكرواتي زوران ماميتش مدرب فريق العين، أنه لا يفكر في المنافسة على لقب الدوري الإماراتي لكرة القدم حالياً، بقدر تركيزه في الفوز على الجزيرة بعد غد الأربعاء في الجولة الحادية والعشرين من المسابقة على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي.



وقال " سنحرص على إظهار أفضل ما لدينا من أجل تحقيق هدفنا الواضح".



وأضاف:" استعدادات الفريق لمواجهة الجزيرة المرتقبة والمقررة الأربعاء المقبل على ملعب محمد بن زايد، تمضي بالصورة المطلوبة، وثقتي كبيرة في لاعبي العين لتقديم المستوى الذي يمكنهم من تحقيق هدفهم".



وتابع:" كرة القدم لا تعتمد على عامل الخبرة فقط بقدر ما تكافئ الفريق الأكثر عطاء والأفضل أداء في المباريات والخبرة لا تعني كل شيء".



وعن لاعبه عامر عبدالرحمن، قال:" تعرض لإصابة خفيفة في الركبة ، وخضع مؤخراً لفحوصات طبية ودخل حالياً مرحلة التأهيل، ومن المحتمل أن يدخل اللاعب لقائمة الفريق في مواجهة الجزيرة".