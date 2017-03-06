ضمك يسلم مكافآت الجيل

أبها ـ حسن ذيبان | Tuesday, 07 March 2017 - 00:00 am

سلمت إدارة نادي ضمك برئاسة محمد الغروي لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مكافآت الفوز في الجولة الماضيـــــة على نظيـــره الجيـل ضمـن الجولـة الثانية والعشرين من دوري أندية الدرجة الأولى قبـل بدايـة تدريبات أمس.

واستهل الكرواتي ميلادن مدرب الفريق تمارينه أمس بعمليات الإحمــاء وتطبيــق بعض الجمل التكتيكية والفنية، قبل أن يجري منـاورة علـــى كامـل الملعب.

من جـهــة أخرى، يرقـد محمد الراشـد مديـر الفـريق على الســرير الأبيض بالمستشفى العسكري بخميس مشيط إثر عارض صحي.