الوحدة يحفز الصغار قبل الأنصار

مكة المكرمة ـ عبد الغني عوض | Tuesday, 07 March 2017 - 00:00 am

وعدت إدارة الوحدة برئاسة هشام مرسي لاعبي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي بمنحهم مكافآت ضخمة في حالة تخطي الأنصار والتأهل إلى دور الثمانية في التصفيات النهائية المؤهلة إلى الدوري الممتاز ولاسيما أن مباراة الذهاب ستجرى على ملعب الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز بمكة المكرمة الجمعة 17 مارس الجاري.

من ناحية أخرى، طالب مدرب الفريق هشام متولي لاعبيه بعدم الإفراط في الفرحة بعد الفوز على الوشم في دور الـ 32 بمجموع المباراتين 3ـ1 والتركيز في مباراة الأنصار المقبلة لضمان مواصلة مشوار التأهل إلى الدور الممتاز للحاق بفريقي الشباب والأولمبي لتكتمل الثلاثية التي أشرف على تحقيقها المصري بدر حامد المدير الفني للفئات السنية.