العيسوي: بقاؤنا في الثانية إنجاز

مكة المكرمة ـ عبد الغني عوض | Tuesday, 07 March 2017 - 00:00 am

أعرب المصري رضا العيســوي مـــــــدرب فريــــق البدائــع رضاه التــام عـــن أداء لاعبيه في منافسات المجموعة الثانيــة من دوري الدرجة الثانية التي أنهاها الفريق في المركز الثامــن مبتعـــــداً عن الهبوط بفارق نقطتين عن سدوس الذي هبط إلى الدرجة الثالثة برفقة النجمة.

وأشار إلى أن البقاء في دوري الدرجة الثانية هذا الموسم يعتبر إنجازاً كبيراً، قياساً بما كان يعانيه من مشاكل تمثلت في غياب أكثر من 14 لاعباً دفعة واحدة، فضلاً عن الأزمـة المالية التي يمر بها منذ بداية الموسم والتي نجح عبد الرحمن النويصــر رئيـس النادي في التغلب عليها بعد جهد شاق منه وبمساعدة مجلس الإدارة الذي لعب دوراً كبيراً في تذليل جميع الصعوبات التي واجهت الفريق.