هجر يعتمد آلية جديدة للبطولات

الأحساء ـ عادل الدحيلان | Tuesday, 07 March 2017 - 00:00 am

تنوي إدارة نادي هجر اعتماد أسلوب جديد لإعداد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، حتى يكون قادراً على المنافسة، مع توفير ميزانية مقدرة. وتدرس الإدارة أيضاً آلية لاختيار بعض العناصر الجديدة لتمثيل الفريق في الموسم المقبل.

من جهـة أخـرى، واصل الفريق تدريباته استعداداً لمباراة أمام الطائي عصر يوم الجمعة المقبل على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بحائل. وأشرف على تدريبات أمس التونسي جمال بلهادي مدرب الفريق وركز على رفع معدل اللياقة بأساليب مختلفة، ثم قسم اللاعبين إلى مجموعتين، أدت كـل واحـدة تدريبــات تكتيكيـة معينــة، واختتمت التدريبات بمناورة على كامل الملعب.