الأهلي يعطل الهلال المتصدر

الرياض ـ أحمد الخلف | Tuesday, 07 March 2017 - 00:00 am

كسب الفريق الأولمبي لكرة القدم بالنادي الأهلي مضيفه الهلال بهدفين مقابل هدف في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة من دوري كأس الأمير فيصل بن فهد تحت 21 عاماً والذي جمع الفريقين على أرض الملعب الرئيس بنادي الهلال.

ونجح الأهلي (الوصيف) في تقليص الفارق بينه وبينه الهلال المتصدر إلى نقطتين فقط، بعدما رفع رصيده إلى 36 نقطة فيما تجمد رصيد الهلال عند 38 نقطة بالمركز الأول.

وكان الهلال افتتح التسجيل في الشوط الأول عن طريق محمد الشريمي، ليدرك الأهلي التعادل في الشوط الثاني عن طريق حمدان الشمراني من ركلة جــزاء، ليضيـف بعدها عبـدالله خطيـب الهـدف الثانـي، لتنتـهي المبـاراة بنتيجة 2ـ1.

وتتواصل المسابقة بعد غد الخميس بإقامة مواجهات الجولة الثامنة عشرة.