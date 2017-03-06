أهداف بالجملة.. صداع على خط المرمى

محمود وهبي | Tuesday, 07 March 2017 - 00:00 am

يلعب حارس المرمى دوراً أساسياً في الحالة الدفاعية لفريقه، فالحارس المميز يُعتبر مصدر أمان يعالج أخطاء زملائه في الخط الخلفي ليقود فريقه نحو النتائج الجيدة، على عكس الحارس المتأرجح الذي يتحوّل إلى مأزق كبير في حسابات المدربين.

وبالنظر إلى إحصائيات الموسم الجاري في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، ترافقت معاناة حراس المرمى مع معاناة الأندية التي تحارب من أجل الخروج من دائرة الخطر في أسفل الترتيب، وتكشف "الرياضية" في التقرير التالي عن قائمة بأسوأ حراس المرمى من ناحية عدد الأهداف المتلقاة، ومعدلات استقبال الأهداف، في إحصائية تشمل الحراس الأكثر مشاركة مع أنديتهم في الموسم الجاري.





الدوري الإنجليزي

يتصدر الحارس البولندي لوكاس فابيانسكي قائمة حراس الأكثر استقبالاً للأهداف في الدوري الإنجليزي بموسمه الجاري، فهو استقبل 59 هدفاً خلال دفاعه عن مرمى نادي سوانسي سيتي في 27 مباراة، مع معدل يصل إلى أكثر من هدفين في المباراة الواحدة. وتعرّض فابيانسكي مع سوانسي لمجموعة من الخسارات القاسية في الموسم الجاري، حيث استقبل 5 أهداف أمام توتنهام في الجولة 14، قبل أن يسجل لاعبو آرسنال 4 أهداف في مرماه في الجولة 21. ومن ناحيته، يمتلك الحارس الأسكتلندي دافيد مارشال المعدل الأسوأ من ناحية استقبال الأهداف، حيث استقبل 37 هدفاً في المباريات الـ 15 التي لعبها مع هال سيتي، ومع معدّل يصل إلى 2,47 هدف في المباراة الواحدة دون أن يحافظ على نظافة شباكه في أي من المباريات، قبل أن يتحوّل إلى حارس بديل للسويسري إلدين جاكوبوفيتش مؤخراً. وبعد نهاية الجولة 27، امتلك نادي سوانسي سيتي الخط الدفاعي الأسوأ في الدوري بواقع 59 هدفاً في مرماه، يليه هال سيتي (53 هدفا) وبورنموث (52 هدفا).



الأكثر استقبالاً

لوكاس فابيانسكي (سوانسي): استقبل 59 هدفا في 27 مباراة

أرتور بوروك (بورنموث): استقبل 49 هدفا في 25 مباراة

أوريليو جوميس (واتفورد): استقبل 43 هدفا في 27 مباراة



أسوأ المعدلات

دافيد مارشال (هال سيتي): 2,47 هدف في المباراة الواحدة

لوكاس فابيانسكي (سوانسي): 2,19 هدف في المباراة الواحدة

أرتور بوروك (بورنموث): 1,96 هدف في المباراة الواحدة

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الدوري الألماني

تنخفض درجة معاناة حراس المرمى في ألمانيا عمّا هي عليه في الدوريات الأوروبية الأخرى، حيث يُعتبر مايكل إيسير الحارس الوحيد الذي استقبلت شباكه أكثر من 40 هدفاً في الموسم الجاري، وذلك مع دخول الكرة إلى مرماه 42 مرة في 22 مباراة ومع معدل يقل عن هدفين في المباراة الواحدة. لكن الموسم الجاري كان مسرحاً لأرقام مفاجئة بالنسبة لحراس الصف الأول في ألمانيا، حيث يحتل الحارس الدولي بيرند لينو المركز الثالث في قائمة الأكثر استقبالاً وبرصيد 38 هدفاً في 23 مباراة، علماً أنّه استقبل 6 أهداف في المباراة الأخيرة لفريقه ليفركوزن أمام بروسيا دورتموند، فيما يملك الحارس الدولي السابق رينيه أدلر المعدل الأسوأ بين حراس المرمى في البوندسليجا، وقد ترأس هذه القائمة بعد استقباله لـ 8 أهداف في الخسارة القاسية لهامبورج أمام المتصدر بايرن ميونيخ، علماً أنّه دافع عن شباك هامبورج في 15 من أصل المباريات الـ 23 التي خاضها فريقه في الدوري حتى الآن.



الأكثر استقبالاً

مايكل إيسير (دارمشتات): استقبل 42 هدفا في 22 مباراة

ألكساندر شفولوف (فرايبورج): استقبل 40 هدفا في 23 مباراة

بيرند لينو (ليفركوزن): استقبل 38 هدفا في 23 مباراة



أسوأ المعدلات

رينيه أدلر (هامبورج): 2,2 هدف في المباراة الواحدة

فيليكس فيدفالد (فيردر بريمن): 2,07 هدف في المباراة الواحدة

مايكل إيسير (دارمشتات): 1,91 هدف في المباراة الواحدة

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الدوري الإسباني

زار نادي غرناطة العاصمة الإسبانية مدريد مرتين في الموسم الجاري، وعاد من هناك بهزيمتين كبيرتيْن تكفلّتا بوضع الحارس المكسيكي جييرمو أوتشوا في صدارة قائمة أكثر حراس المرمى استقبالاً للأهداف في الليجا، حيث خسر غرناطة بنتيجة 1ـ7 أمام أتليتيكو مدريد في الجولة الثامنة، قبل أن يسقط بخماسية نظيفة أمام ريال مدريد على ملعب البرنابيو في الجولة 17. وبدوره، لعب برشلونة دوراً في تحديد هوية الحارس الثاني في هذه القائمة، وهو حارس نادي سبورتينج خيخون الإسباني إيفان "بيتشو" كويلار، والذي استقبل 5 أهداف من نجوم النادي الكاتالوني في الجولة السادسة في خيخون، قبل أن يستقبل 6 أهداف في مباراة الإياب قبل أيام على ملعب الكامب نو في الجولة 25.

ومن ناحية أخرى، دفع نادي أوساسونا ثمن مشاكله في حراسة المرمى ليتذيل ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط فقط، حيث عمد إلى استخدام 4 حراس مرمى مختلفين في الجولات الـ 26 الماضية، ومن بينهم الإسباني ناوزيت بيريز الذي يملك المعدل الأسوأ لاستقبال الأهداف بين حراس المرمى في الدوري الإسباني.



الأكثر استقبالاً

جييرمو أوتشوا (غرناطة): استقبل 54 هدفا في 26 مباراة

إيفان كويلار (سبورتينج خيخون): استقبل 53 هدفا في 25 مباراة

دييجو ألفيس (فالنسيا): استقبل 41 هدفا في 24 مباراة



أسوأ المعدلات

ناوزيت بيريز (أوساسونا): 2,23 هدف في المباراة الواحدة

إيفان كويلار (سبورتينج خيخون): 2,12 هدف في المباراة الواحدة

جييرمو أوتشوا (غرناطة): 2,08 هدف في المباراة الواحدة

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الدوري الإيطالي

دفع الحارس الأرجنتيني ألبانو بيتزاري ثمن الحالة الدفاعية السيئة لفريقه بيسكارا ليتصدر قائمة أكثر حراس المرمى استقبالاً للأهداف في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى ككل، حيث تعرّض مرمى بيتزاري لأكثر من 400 تسديدة من قبل الأندية الأخرى في 27 مباراة، منها 156 تسديدة بين الخشبات الثلاث، وقد تُرجم 60 منها إلى أهداف. ويمتلك بيسكارا الأرقام الدفاعية الأسوأ في الموسم الكروي الإيطالي، وهو الأمر الذي ساهم بوضع الفريق في أسفل ترتيب الدوري وبرصيد 12 نقطة فقط.

وبين الهزائم القاسية التي تعرّض لها بيسكارا هذا الموسم سقوطه 2ـ6 أمام لاتسيو في الجولة 23، قبل أسبوع من خسارته أمام تورينو 3ـ5 في الجولة التالية. ويمتلك الحارس المخضرم ماركو ستوراري المعدل الأسوأ في حراسة المرمى مع معدّل يصل إلى 2,4 هدف في المباراة الواحدة، وكان ذلك في القسم الأول من الموسم عندما كان حارساً لنادي كالياري، قبل انتقاله إلى ميلان ليصبح حارساً بديلاً للشاب جيانلويجي دوناروما.



الأكثر استقبالاً

ألبانو بيتزاري (بيسكارا): استقبل 60 هدفا في 27 مباراة

جوسيب بوزافيتش (باليرمو): استقبل 53 هدفا في 27 مباراة

أليكس كورداز (كروتوني): استقبل 41 هدفا في 25 مباراة



أسوأ المعدلات

ماركو ستوراري (كالياري): 2,4 هدف في المباراة الواحدة

ألبانو بيتزاري (بيسكارا): 2,22 هدف في المباراة الواحدة

جوسيب بوزافيتش (باليرمو): 1,96 هدف في المباراة الواحدة

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الدوري الفرنسي

تنخفض معدلات استقبال الأهداف في الدوري الفرنسي إلى أقل من هدفين في المباراة الواحدة لجميع حراس المرمى، حيث يُعتبر حارس نادي ميتز الفرنسي توماس ديديون صاحب المعدل الأسوأ مع استقباله 49 هدفاً في 26 مباراة، ليصل معدله إلى 1,88 هدف في المباراة الواحدة بعد ختام الجولة 28. وتصدّر ديديون هذه القائمة بسبب مجموعة من الهزائم الثقيلة التي مني بها ميتز في الموسم الجاري، ومنها خسارته بخماسية نظيفة أمام ليون في الجولة 27، وسقوطه بالنتيجة ذاتها أمام موناكو في الجولة 25، علماً أنّه سقط أمام موناكو أيضاً بنتيجة 0ـ7 في مرحلة الذهاب. ويأتي الفرنسي بنجامين ليكومت ثانياً من ناحية أسوأ معدلات الحراسة في فرنسا وبفارق بسيط خلف ديديون، حيث استقبل 39 هدفاً خلال مشاركته في 21 مباراة ليصل معدله إلى 1,86 هدف في المباراة الواحدة، وقد ارتفع معدل ليكومت بسبب الخسارات المتتالية لناديه لوريان الذي يتذيل ترتيب الدوري، والذي سقط برباعية نظيفة مرتين أمام موناكو وسانت إتيان.



الأكثر استقبالاً

توماس ديديون (ميتز): استقبل 49 هدفا في 26 مباراة

بابتيست راينيه (ديجون): استقبل 45 هدفا في 28 مباراة

بنجامين ليكومت (لوريان): استقبل 39 هدفا في 21 مباراة



أسوأ المعدلات

توماس ديديون (ميتز): 1,88 هدف في المباراة الواحدة

بنجامين ليكومت (لوريان): 1,86 هدف في المباراة الواحدة

بابتيست راينيه (ديجون): 1,61 هدف في المباراة الواحدة

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شرح الصور:

الصورة الرئيسية: مرمى نادي سوانسي سيتي استقبل 59 هدفاً في الموسم الجاري للدوري الإنجليزي

الصورة 1: لوكاس فابيانسكي

الصورة 2: أرتور بوروك

الصورة 3: دافيد مارشال

الصورة 4: مايكل إيسير

الصورة 5: رينيه أدلر

الصورة 6: ألكساندر شفولوف

الصورة 7: جييرمو أوتشوا

الصورة 8: إيفان كويلار

الصورة 9: دييجو ألفيس

الصورة 10: ألبانو بيتزاري

الصورة 11: جوسيب بوزافيتش

الصورة 12: ماركو ستوراري

الصورة 13: توماس ديديون

الصورة 14: بابتيست راينيه

الصورة 15: بنجامين ليكومت