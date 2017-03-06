المتسابق مات أمام زوجته

حسن ابو زينب | Tuesday, 07 March 2017 - 00:00 am

تابع المئات بصدمة كبيرة العداء ستيرلاد دوديك وهو ينهار قبل أمتار من السباق أمام زوجته وابنته .. الحدث المفجع الذي ألجم السن الكثيرين جاء في وقت كانت الجماهير تقف وتهتف باسم العداء مع زوجته سيلويا 32 عاماً وابنتيه ذات السبع سنوات.. تلقى العداء دوديك 37 عاماً الذي يعمل في التجارة إسعافات أولية طارئة للقلب، قبل نقله على جناح السرعة إلى المستشفى ولكنه فارق الحياة بعد دقائق من وصوله إلى هناك.. وكان دوديك وهو أب لابن يشارك في أول بطولة سباق في حياته ولكنه سقط مغشياً عليه قبل 400 متر من خط النهاية.

وصرح صديقه بوجاك لصحيفة Mirror أن الأسرة تعرضت لانهيار تام للموت المفاجئ للرجل الذي كان يمتلئ نشاطاً وحيوية قبل السباق البالغ طوله 10 كيلومترات.. نيكولا تايت الذي أحرز المركز الأول للسباق أكد أنه فيما كان يستلم ميدالية شهد في خط النهاية أسوأ منظر في حياته ممثلا في زوجته وابنته وهما تنهاران أمام جسد الرجل الممدد على الأرض.. وطالب نيكولا تايت العدائين الذين يشاركون في مثل هذه السباقات الكشف على قلوبهم قبل أي خطوة مغامرين بحياتهم في هذه الأنشطة المجهدة.