دعم شرفي نصراوي قبل موقعة النهائي

الرياض - الرياضية | Tuesday, 07 March 2017 - 22:37 pm

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر حضورا شرفياً وإدارياً كبيراً حيث تواجد الأمير فيصل بن تركي رئيس النادي والأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن وعبدالله العجلاني وسلمان المالك ومشعل السفاعي ويوسف خميس لاعب النصر السابق والمنتخب السعودي.



وعلى الصعيد الميداني ركز الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق على الجوانب الفنية في تدريب الليلة والذي اقيم على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود يرحمه الله استعداداً للمباراة النهائية لكأس سمو ولي العهد، جاء ذلك من خلال مناورة كروية على كامل الملعب طبق خلالها اللاعبين عدد من الجمل التكتيكية، وفي ختامها قسم الفريق لأربع مجموعات كل مجموعة معها حارس من الحراس الأربعة عبدالله العنزي وحسين شيعان ووليد عبدالله وعبدالله الشمري تتدرب على تسديد ركلات الجزاء.



وبعد نهاية التدريب التقى رئيس النادي بالجهاز الفني واللاعبين.