النور بطلاً لكأس الأمير سلطان بن فهد لكرة اليد بفوزه على الخليج

الدمام - الرياضية | Tuesday, 07 March 2017 - 23:16 pm

توج الأمير عبدالله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة الفريق الأول لكرة اليد بنادي النور بطلاً لكأس الأمير سلطان بن فهد للمرة الثالثة على التوالي بعد فوزه على منافسه الخليج بنتيجة 26-23 في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم على صالة الهيئة العامة للرياضة، وسط حضور جماهيري.



وكان النور سيطر على مجريات اللقاء منذ بدايته بفضل تألق لاعبيه عبدالله حماد والبحريني حسين الصياد، منهياً الشوط لصالحه بفارق أربعة أهداف بنتيجة 13-9.



وفي الشوط الثاني عاد النور ليوسع الفارق إلى سبعة أهداف مع منتصف الشوط، قبل أن يستفيق حارس الخليج حسين العجمي في التصدي لعدد كبير من الأهداف المحققة، ليقلص الفارق إلى هدفين عند الدقيقة 20، لينتهي اللقاء بفوز النور بفارق 3 أهداف.





وبعد نهاية اللقاء سلم الأمير عبدالله بن مساعد فريق النور كأس البطولة والميداليات الذهبية، فيما سلم فريق الخليج بالميداليات الفضية والمركز الثاني، بحضور تركي الخليوي رئيس الاتحاد السعودي وأعضاء مجلس إدارته، وتم تكريم حكام البطولة المصريين تامر فكري وشعبان محمد.



وبذلك استطاع نادي النور الحصول على اللقب السادس في مسابقة كأس الأمير سلطان بن فهد لكرة اليد وضم اللقب الحالي إلى الألقاب السابقة بداية من عام 1996 والعام التالي وبعد غياب سنوات تمكن من تحقيق الكأس من جديد عام 2010 وعاد للبريق من جديد بتحقيق البطولة ثلاث سنوات على التوالي 2017،2016، 2017 محتكرا البطولة، بالإضافة إلى الالقاب الستة من الكأس يملك نفس الرقم على مستوى الدوري والنخبة ليكون عدد البطولات المحلية 18 بطولة ويملك النور في سجل الانجازات بطولة آسيوية وبطولتين على مستوى العرب وبطولة خليجية.





من جهته قال الأمير عبدالله بن مساعد: "إن كرة اليد السعودية تشهد في الفترة الحالية اهتماما كبيرا منهم في الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية، مشيرا إلى أن المستقبل سيكون أفضل في ظل هذا التقدم المتصاعد.



وأضاف: "رأينا منتخب السعودية وما قدمه من مستويات ممتازة في بعض المباريات، حيث قدم مستوى جيد في كأس العالم الأخير الذي أقيم في فرنسا 2017م، ولكن لم يحالفنا الحظ في النتائج وهذا يعني أن كرة اليد في الاتجاه الصحيح".