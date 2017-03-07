غداً.. الاتحاد يصل إلى استعداداً لمواجهة النصر

جدة - الرياضية | Tuesday, 07 March 2017 - 23:36 pm

تقرر أن يغادر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد صباح غداً الاربعاء الى الرياض، حيث سيجري الفريق حصتين تدريبية قبل مواجهة النصر في نهائي كأس سمو ولي العهد.



من جهة أخرى اجتمع حاتم باعشن رئيس مجلس إدارة الاتحاد وعضو الشرف الفريق اسعد عبدالكريم بأعضاء الفريق الأول لكرة القدم قبل انطلاق تدريبات اليوم الثلاثاء والتي تأتي استعداداً للقاء الختامي لمسابقة كأس سمو ولي العهد أمام النصر، يوم الجمعة المقبل على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.



وعلى الصعيد الميداني واصل الفريق تحضيراته تحت قيادة التشيلي لويس سييرا مدرب الفريق، الذي وجه اللاعبين بتأدية تدريبات لياقية وفنية اعقبها مناورة تكتيكية على نصف الملعب.