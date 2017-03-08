الباشا: إغلاق التدريبات قرار خاطئ

جدة - محمد العيدان | Wednesday, 08 March 2017 - 00:00 am

كشف محمد الباشا، استشاري الصحة النفسية، عن أن إغلاق التمارين في وجه جماهير النادي الأهلي يعتبر خاطئا نوعا ما، وأوضح في تصريح إلى "الرياضية" أن الجمهور يعتبر أحد المحفزات للاعب، ويعطي حضوره دعما لأفراد الفريق.

وقال الباشا في تعليقه على قرار إدارة الأهلي بإغلاق التدريبات حتى نهاية الموسم:"وجهة نظر مدير الفريق تعتبر هي الأهم، حيث يشعر في بعض الأوقات أن حضور الجمهور يؤثر سلبا على اللاعبين، خاصة بعد نتائج الفريق المتدنية في الفترة الأخيرة، لذلك أعتقد أن المدرب اتخذ هذا القرار نتيجة شعوره بأن حضور الجماهير في هذه الفترة غير مجد.

وأكد الباشا أن الأخصائي النفسي مجرد شخص مساعد على تحفيز ورفع معنويات اللاعبين وتعديل العامل النفسي الخاص بهم، وقال:"يجب على اللاعب العمل على نفسه وتطوير إمكانياته، مشددا على أن وجود الأخصائي النفسي لن يكون له أي تأثير في ظل عدم وجود رغبة من اللاعب نفسه على دمج مجهوداته الشخصية مع العمل الذي يقوم به الأخصائي النفسي لتطوير اللاعب ومساعدته على تحسين مستواه لتحقيق طموحاته.