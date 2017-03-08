فيصل يعاتب اللاعبين على سوء المستوى

جدة ـ أحمد اللوقان | Wednesday, 08 March 2017 - 00:00 am

عقد الأمير فيصل بن خالد، عضو الشرف رئيس الهيئة المالية بالنادي الأهلي، اجتماعاً خاصاً بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم فقط دون حضور أحد من أعضاء الجهازين الإداري والفني.

وعاتب الأمير فيصل خلال الاجتماع اللاعبين على المستويات التي ظهروا بها في المباريات الأخيرة، وابتعادهم عن المنافسة في بطولة الدوري، وطالبهم بتقديم ما يليق بالنادي الأهلي وإسعاد جماهيره، كما طالبهم بعرض الأسباب التي أدت لتراجع المستوى لمحاولة حلها سريعا.

ووعد اللاعبون الأمير فيصل بن خالد بمضاعفة الجهد في المباريات المقبلة، وتجاوز الكبوة التي يمر بها الفريق، والمنافسة على باقي البطولات وتقديم مستويات جيدة، يحاولون من خلالها الظفر بالبطولات المتبقية.

وكان الأمير فيصل قد حضر في وقت مبكر إلى النادي، وذلك قبل حضور الإدارة واللاعبين والجهاز الفني، وعقد الاجتماع قبل بدء التمرين في صالة الاجتماعات الخاصة باللاعبين، وحضر جزءاً من التمرين، قبل أن يغادر مقر النادي.