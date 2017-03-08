مكاني تطرح تذاكر العين

جدة - محمد العيدان | Wednesday, 08 March 2017 - 00:00 am

طرحت المنصة الإلكترونية لحجز وشراء التذاكر (مكاني) ظهر أمس الثلاثاء، تذاكر مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وضيفه العين الإماراتي المقررة يوم الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، حيث وصلت عدد التذاكر المباعة بعد طرحها بيوم واحد قرابة الألف تذكرة.

من جهته، أوضح بدر الشمري المسؤول عن موقع مكاني، أن مؤشرات البيع حتى الآن تشير إلى أن الحضور الجماهيري في المباراة سيكون جيدا إلى حد ما، خاصة بالنظر إلى أرقام بيع التذاكر لنفس المسابقة والمباريات في هذا الدور، وقال:"لا نعلم ما الذي سيحدث خلال الأيام المقبلة، ولكن من المتوقع أن تزيد نسبة شراء التذاكر في ساعة واحدة، حيث إن النسبة حاليا تشير إلى شراء 100 تذكرة كل ساعة، وهذا المعدل يعتبر حتى الآن طبيعياً جدا".