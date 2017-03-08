جروس ينتعش بعودة المولد وعبد الأمير

جدة - أحمد اللوقان | Wednesday, 08 March 2017 - 00:00 am

بدأ السويسري كريستيان جروس، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الحصة التدريبية أمس بالحديث إلى اللاعبين، حيث حثهم على بذل قصارى جهودهم لتجاوز النتائج السيئة التي ظهر بها الفريق في الفترة الأخيرة.

وقاد جروس التدريبات المغلقة بقرار من إدارة النادي والتي جرت بملعب النادي استعداداً للقاء الوحدة غدا الخميس، ضمن مباريات الجولة21 لدوري المحترفين السعودي في ملعب الشرائع بمكة المكرمة.

وشملت التدريبات أداء التمارين اللياقية خلف المرمى، قبل القيام بتطبيق بعض الجمل التكتيكية بشكل مميز، ثم قام جروس بإجراء مناورة على منتصف الملعب، تبين من خلالها تركيز المدرب على النواحي الهجومية، خاصة أن الفريق انتعش بعودة اللاعبين سعيد المولد وسعد عبد الأمير من الإيقاف، فيما واصل اللاعبان سعيد الربيعي ومصطفى بصاص برنامجيهما العلاجي والتأهيلي، بعد الإصابة التي لحقت بهما في الفترة الأخيرة.