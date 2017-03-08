الخليج يركز على الهجوم

الدمام - أحمد البريك | Wednesday, 08 March 2017 - 00:00 am

رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج من وتيرة تحضيراته لمواجهة فريق القادسية السبت المقبل على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين للدوري السعودي للمحترفين.

وركزّ التونسي جلال القادري مدرب الفريق خلال التدريبات التي جرت أمس على ملعب النادي في سيهات على الجانب الفني، وطبق اللاعبون بعد أن أجروا حركات الإحماء عددا من الخطط الهجومية، مع التركيز على إنهاء الهجمة بالشكل الصحيح، واختتم التدريب بمناورة على منتصف الملعب.

وشهد التمرين مشاركة علي لاجامي ومحمد المطوع، وظهر واضحا أن قادري سيركز على الهجوم، بعد أن تابع جاديسون وعبدالله السالم مهاجمي الفريق معظم الوقت أمس، وأوعز لهما بمهمات خاصة.