الهلاليون قدموا لنا أفضل خدمة

الرياض ـ سلطان العتيبي | Wednesday, 08 March 2017 - 00:00 am

توقع كل النصراويين الذين التقيناهم أمس في متجر نادي النصر، فوز فريقهم على الاتحاد في نهائي كأس ولي العهد بعد غد الجمعة، مستشهدين بقوة خطوطه وأفضلية عناصره، والظروف الصعبة التي يمر بها منافسهم، بعد خسارته من الهلال الأحد الماضي دورياً.



توقع صعب

توقع عبدالباري الحمداني، أن يكون اللقاء صعباً على الفريقين، ومثل هذه المباريات يصعب التوقع بنتيجتها، كون الفريقين يتمتعان بثقل فني وقاعدة جماهيرية، ولكن أتمنى أن يحقق النصر لقب البطولة بأي نتيجة كانت.

واقع مهم

لم يخف نايف الهاملي مشاعره، متمنيا أن يحقق النصر البطولة، كونها تشكل دافعا مهما وقوياً للفريق في المرحلة المقبلة، وقال :"التوقع النهائي صعب، ولكن حسب المعطيات النصر أقرب للفوز، وأمنيتي أيضا هي فوز العالمي.



العالمي أقرب

ويقول محمد المسفر إنه وحسب المستويات التي يقدمها الفريقان هذا الموسم، فإن اللقب أقرب للنصر من الاتحاد، معللا ذلك بأنه ثاني الدوري ومنافس على كأس الملك، على عكس الاتحاد الذي سيدخل اللقاء بعد خسارة الكلاسيكو من الهلال. وتوقع المسفر أن ينتهي النهائي نصراوياً بثلاثة أهداف مقابل هدف.

حدث كبير

وشدد سعود المغيري على أن الكأس لن تخرج من العاصمة الرياض، بل ستبقى فيها وفي نادي النصر بالتحديد، وقال :"المباراة كبيرة، والحدث كبير، وراعي المباراة كبير، بالطبع سأكون في المدرجات، النصر سيكسب شقيقه الاتحاد بثنائية نظيفة، وسنحتفل بالبطولة ومن الآن الكأس نصراوية.



رد اعتبار

وذكر ماجد العبدالله أنهم ينتظرون الجمعة على أحر من الجمر لعدة أسباب، أهمها أنهم كنصراويين يبحثون عن رد اعتبارهم من خسارتهم نهائي ذات البطولة في عام 1991، عندما كسب الاتحاد النهائي بركلات الترجيح، وقال:"الفوز بالبطولة سيجعلنا نرد للاتحاد الخسارة قبل 26 عاماً، فضلا عن أنه سيعطي الفريق دفعة معنوية قوية فيما تبقى من مباريات الدوري وكأس الملك، وتوقع أن ينتهي النهائي نصراوياً بهدفي السهلاوي.



حسم مبكر

واختلف مشعل العايد مع من سبقوه، مبينا أن النهائي سيحسم مبكرا للنصر، ولن يتجه الفريقان إلى الأشواط الإضافية، وقال :"فنيا النصر أجهز من الاتحاد، خصوصا من الناحية الدفاعية، كونه يمتلك أقوى خط دفاع، ولن يعاني بعد تأكد غياب المولد، وتوقع أن ينتهي اللقاء نصراويا بإمضاء أيالا.