لاعبونا على قدر المسؤولية

الرياض - حواس العايد | Wednesday, 08 March 2017 - 00:00 am

أوضح الأمير بندر بن خالد بن عبدالرحمن بن سعود، حفيد رمز نادي النصر الأميـر عبدالرحمن بن سعود، عضو شرف النادي، أنه يثق في قدرة لاعبي الفريق بتقديم المستوى الذي يؤهلهم للفوز على الاتحاد، في نهائي كأس ولي العهد والظفر بالكأس.

وقال لـ"الرياضية" التي التقـته بمـتـجر النادي في الرياض :"اللاعبـون على قدر كبير من المسئوولية، وقادرون على تعويض إخفاق الفيصلي الذي أزعجنا كثيرا.

وعن تواجده في المتجر قال :"المتجر يعتبر بيتي الثاني بعد النادي، بيتي قَرِيب منه واشتري دائما مستلزماتي منه.

وعن توقـعه للـمـباراة، أضـاف:"هي مـباراة صعبـة للفريقين، وستكـــون على مستوى فني كبير، وأتوقع أن تشهد إثارة كبيرة، وبإذن الله رجال النصر قادرون على الفوز وإسعاد الجماهير في كل مكان إن لعبوا بجدية وتركيز عال، فالاتحاد فريق كبير وليس عنده مايخسره في هذه المباراة.

وتمــنى من الجـمـهور الحضور بكثافة ودعم اللاعبين في الملعب من أول دقيقة حتى نهاية المباراة، ليحتفلوا جميعاً بكأس ولي العهد.