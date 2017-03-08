المالك يحفز اللاعبين.. وخميس يقدم نصائح فنية

الرياض - حواس العايد | Wednesday, 08 March 2017 - 00:00 am

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنـادي النصر لليوم الثاني على التـوالي حـضورا شرفيا وإداريا كبيرا، حيث تواجد سلمان المالك مرشح الاتحاد السعودي السابق عضو هيئة أعضاء الشرف بالنادي، بالإضافة إلى عبدالله العجلاني عضو هيئة أعضاء الشرف، ويوسف خميـس لاعب المنتخب السعودي والفريق السابق، الذي قدم نصائحه الفنية للاعبين بعد انتهاء التدريب.

واجتمع المالك باللاعبين بعد نهاية التدريب، وطالبهم بتحقيق الفوز في المباراة وتحقيق أولى بطولات هذا الموسم، لاسيما أنها بطولة غالية علينا كنصراويين وتحـمل اسم الأمير محـمد بن نايف.

فيما اجتمع الأمير فيصل بن تركي رئيس النادي مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.