جاهزون للقمة.. ونحتاج لقليل من الحظ

الرياض ـ حواس العايد | Wednesday, 08 March 2017 - 00:00 am

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، جاهزيتهم لنهائي كأس ولي العهد أمام الاتحاد الجمعة.

وقال لـ"الرياضية" التي التقته في أحد المطاعم السودانية بحي الناصرية في الرياض:"اللاعبون بلغوا مرحلة جيدة من الجاهزية، وهدفنا الحصول على كأس ولي العهد، وأطلب من جماهير النصر الحضور بكثافة لمساندة الفريق ودعم اللاعبين، لنعمل جميعنا كفريق واحد.

وعن خروج فريقه بالتعادل مع الفيصلي في الجولة الماضية قال:"كانت ليلة سيئة جدا، ولكن نسينا الماضي بأكمله، والآن نخطط للمستقبل ولمباراة نهائي كأس ولي العهد، آمل أن يكون التوفيق من نصيبنا، وأن يحالفنا الحظ.

وأضـاف :"الاتـحـاد الـــذي سنواجهه فريق كبير ويضـم في صفوفه عدداً من النجوم المميزين سواء المحليين أو الأجانب".

وقبل خروجه من المطعم، التفت حوله جماهير نصراوية وطالبته بعدم التفريط في النهائي والفوز على الاتحاد، وكسر عقدة النهائيات التي لازمت الفـريق الأصفر من سنوات.