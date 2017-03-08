الاتحاد يصل الرياض تأهباً لنهائي ولي العهد

الرياض - الرياضية | Wednesday, 08 March 2017 - 16:37 pm

وصلت عصر اليوم الأربعاء بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إلى الرياض تأهباً لملاقاة النصر في نهائي ولي العهد، الذي يجمع الفريقين مساء اليوم الجمعة المقبل، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

يذكر أن التشيلي سييرا المدير الفني للاتحاد ضم لقائمة الفريق اللاعب عبدالعزيز العرياني بدلاً من فهد المولد الموقوف.



كما يشار إلى أن الاتحاد قد تأهل بعد تغلبه على الأهلي في نصف النهائي بثلاثية مقابل هدفين للأهلي.