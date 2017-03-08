الإعلام الإسباني ينتقد خط هجوم ريال مدريد

برشلونة - رويترز | Wednesday, 08 March 2017 - 16:55 pm

أصبح زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد تحت المجهر لإصراره على الدفع بثلاثي الهجوم كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة وجاريث بيل سوياً، بعدما تفوق عليه نابولي لفترات طويلة رغم حسم حامل اللقب تأهله إلى دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الثلاثاء.





وأكمل ثلاثي هجوم الريال سبع تمريرات فقط فيما بينهم خلال الفوز 3-1 خارج ملعبه بعد تعويض تأخره بهدف في إياب دور الستة عشر بينما لم يتبادل رونالدو وبيل أي تمريرة.





ورغم التفوق 3-1 في الذهاب، واجه ريال صعوبات في تحمل الضغط الذي فرضه الفريق الإيطالي باستاد سان باولو المليء بجماهير متحمسة وأنهى الشوط الأول متقدما 1-0 بهدف دريس ميرتنز في الدقيقة 24.





وكان بطل أوروبا 11 أقوى بعد الاستراحة وأدرك التعادل بضربة رأس لقائده الملهم سيرجيو راموس بعد ست دقائق من انطلاق الشوط الثاني.





وبعد ست دقائق أخرى تقدم ريال 2-1 بهدف سجله ميرتنز بالخطأ في مرماه بعد ضربة رأس أخرى من راموس.





واستبدل بيل - العائد من إصابة في الكاحل استمرت ثلاثة أشهر - بلوكاس فاسكيز بعد 11 دقيقة من الهدف الثاني ثم خرج بنزيمة في الدقيقة 77 ليشارك الفارو موراتا الذي أضاف الهدف الثالث في الوقت المحتسب بدل الضائع ليحسم تأهل ريال بنتيجة إجمالية 6-2.





وجاء الأداء المتواضع للريال رغم النتيجة مغايراً لأدائه السلس في الفوز 4-1 على إيبار في الدوري يوم السبت الماضي، عندما بدأ بنزيمة في التشكيلة الأساسية بجانب ماركو أسينسيو وفاسكيز في غياب رونالدو للإصابة وبيل للإيقاف.





وأعطت مشاركة فاسكيز وأسينسيو حيوية لوسط الملعب والأطراف في الفريق، الذي يبدو منهكاً عند مشاركة رونالدو وبيل سويا.





واستقبل الريال سبعة أهداف وحصل على خمس نقاط فقط في ثلاث مباريات في الدوري منذ عودة بيل للتشكيلة.





والجدل المستمر طيلة الموسم في وسائل الإعلام الإسبانية حول ما إذا كان يمكن إشراك بنزيمة وبيل ورونالدو سوياً ظهر قبل لقاء الإياب في نابولي، وأظهر استطلاع للرأي على موقع صحيفة أس اليومية على الإنترنت أن جماهير الريال تعارض بأغلبية ساحقة مشاركتهم كأساسيين ضد الفريق الايطالي.





وانفعل بنزيمة بغضب بسبب الانتقادات الموجهة لثلاثي الهجوم بعد مباراة الأمس وقال للصحفيين: "يركزون علينا دائماً، لكننا لا نسجل أهدافا وحسب، بل نعمل بجدية كبيرة ضمن الفريق لكن يلقون اللوم علينا دائما مع كل مباراة سيئة".











وانبرى زيدان أيضاً للدفاع عن مهاجميه،وقال: "لا أتفق مع ما يقال إن بيل لم يساعدنا في الدفاع أو أن رونالدو لم يساعد كجناح.. الجميع يتحمل ذنب عدم البدء بشكل جيد".





وعن مشاكل فريقه في الشوط الأول رد زيدان بايجاز: "فزنا 3-1 وهذا ما حدث".