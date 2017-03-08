مانشستر يونايتد يتطلع إلى نتيجة إيجابية في الدوري الأوروبي

برلين - د ب أ | Wednesday, 08 March 2017 - 17:05 pm

بعد رحلة مرهقة إلى روسيا، يتطلع مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى تحقيق نتيجة إيجابية، عندما يحل ضيفا على روستوف غداً الخميس في ذهاب دور الستة عشر ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، فيما تترقب الجماهير المواجهة الألمانية الخالصة التي تجمع بين شالكه وبوروسيا مونشنجلادباخ.





وينتظر أن يقود النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش هداف مانشستر يونايتد، الفريق في مباراة الغد، حيث أن عقوبة إيقافه ستطبق خلال المباريات المحلية الثلاث المقبلة، بينما يمكنه المشاركة في المنافسات الأوروبية.





كذلك يمكن للبرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر الاستفادة من جهود هنريك مخيتريان العائد بعد التعافي من الإصابة ، حيث يسعى مورينيو لتقديم الفريق أفضل ما لديه، سعياً للتقدم خطوة جديدة نحو منصة التتويج للمرة الأولى بالدوري الأوروبي، وضمان المشاركة بدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.





وقال ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد في تصريحات لموقع النادي على الإنترنت: "مهما كانت البطولة التي ينافس فيها الفريق، يتوقع أن نذهب بعيدا، ونحن كلاعبين نضغط على أنفسنا من أجل مواصلة التقدم والفوز بالبطولات".





وأضاف: "هذا كل ما نفكر به، نرغب في الفوز بالبطولة، وأياً كان المنافس، وأياً كان المكان الذي نسافر إليه، نخوض المواجهات بهدف الفوز".





ويتطلع مانشستر يونايتد إلى مواصلة المشوار الأوروبي حتى اعتلاء منصة التتويج، ليكون اللقب القاري الرابع للمدرب البرتغالي مورينيو، كما أنه سيحسم أيضا مشاركة الفريق بدوري الأبطال في الموسم المقبل، وهو ما قد يخفق الفريق في تحقيقه من خلال الدوري الإنجليزي الممتاز، علماً بأنه يحتل المركز السادس حالياً.





ولا يتوقع أن تشكل المباراة نزهة كروية بالنسبة لمانشستر يونايتد، فقد انتقل روستوف للمشاركة في الدوري الأوروبي بعد خروجه من دور المجموعات بدوري الأبطال، والذي شهد فوزه على بايرن ميونخ 3 / 2 .





أما عن المواجهة الألمانية التي تجمع بين شالكه وبوروسيا مونشنجلادباخ، فسيخوضها مونشنجلادباخ الفائز مرتين بلقب كأس الاتحاد الأوروبي (الدوري الأوروبي حالياً) بثقة عالية، بعد أن حقق الفريق صحوة تحت قيادة مديره الفني الجديد ديتر هيكينج، وتغلب على شالكه 4 / 2 مطلع هذا الأسبوع ضمن منافسات الدوري الألماني (بوندسليجا).





وقال يوناس هوفان لاعب مونشنجلادباخ -في تصريحات لموقع النادي على الإنترنت: "يجب الاعتراف بأن الأمر غريب نوعا ما، فنحون سنواجه فريقا آخر من ألمانيا في بطولة أوروبية".





وأضاف: "أعتقد أنهم سيخوضون مباراة الخميس بحماس شديد، سيعتمدون على الروح التنافسية، والحماس بشكل أساسي، علينا أن نكون مستعدين".





ويواجه شالكه أزمة حقيقية في البوندسليجا حيث يحتل المركز الثالث عشر، ولم يحقق الفريق الانتفاضة التي كانت مرجوة عند تعيين ماركوس فاينزيرل مديراً فنياً للفريق في الصيف الماضي.





وبذلك تشكل بطولة الدوري الأوروبي فرصة مهمة أمام شالكه لإنقاذ موسمه، ويتطلع الفريق إلى الاستفادة من الدعم الجماهيري في مباراة الغد لتحقيق نتيجة إيجابية تسهل مهمته في لقاء الإياب المقرر على ملعب مونشنجلادباخ.





وقال أليساندرو شوبف لاعب خط وسط شالكه: "الآن ليس وقت النظر إلى جدول الترتيب، علينا أن نوجه تركيزنا نحو تقديم أداء أفضل، خاصة في المباراة المقررة يوم الخميس".





وأضاف: "العديد من الاحتمالات تحملها مباراتا الذهاب والإياب بالدوري الأوروبي. كل مشجع في الاستاد عليه أن يدرك ذلك، وعلينا استعراض قدراتنا على الملعب".





وفي مواجهة أخرى، يتوقع أن يكون الإجهاد أكثر ما يقلق روما الإيطالي وجماهيره عندما يحل الفريق ضيفا على ليون الفرنسي غداً الخميس.





وتأتي المباراة في وقت يعاني فيه روما من تراجع معنويات لاعبيه بعد الهزيمة على ملعبه أمام نابولي 1 / 2 في الدوري الإيطالي، وكذلك هزيمته أمام لاتسيو صفر / 2 في ذهاب الدور قبل النهائي بكأس إيطاليا.





وقال الأرجنتيني دييجو بيروتي لاعب روما: "أمامنا مباراة مهمة أخرى في الدوري الأوروبي يوم الخميس".





وأضاف: "نخوض العديد من المباريات المتتالية وكلها مباريات صعبة ، فقد لعبنا أمام إنتر ميلان ومباراة الديربي (أمام لاتسيو) ونابولي. خوض مباراة كل ثلاثة أو أربعة ايام، وأمام فرق كهذه ، ليس سهلا".





وطالب السويدي الدولي جون جيديتي لاعب سيلتا فيجو الأسباني ، الجماهير بدعم الفريق خلال مباراة الغد أمام ضيفه كراسنودار الروسي أملا في التقدم خطوة كبيرة نحو دور الثمانية.





وقال جيديتي: "نحتاج من المشجعين شراء التذاكر وحضور المباراة ليشكلوا اللاعب رقم 12 لفريقنا. ستكون لحظة مهمة للغاية بالنسبة للنادي وللمدينة أن نتأهل إلى دور الثمانية".





وتشهد جولة ذهاب دور الستة عشر غدا أيضا لقاء بلجيكيا خالصا بين جينت وجينك بينما يحل أندرلخت البلجيكي ضيفا على أبويل نيقوسيا القبرصي وأياكس الهولندي الفائز باللقب عام 1992 ضيفا على كوبنهاجن الدنمركي ، ويستضيف أولمبياكوس اليوناني فريق بشكتاش التركي.





يشار إلى أن مباريات إياب دور الستة عشر تقام في 17 مارس الجاري.