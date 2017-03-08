ماتيب: ما يهمنا هو جدول الترتيب في نهاية الموسم

لندن - رويترز | Wednesday, 08 March 2017 - 17:27 pm

يعتقد جويل ماتيب مدافع ليفربول أن فريقه يمكنه أن يتعلم من النتائج المعاكسة التي عانى منها منذ بداية العام الجديد، وأن يضمن نهاية قوية لمشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.





وخرج ليفربول من كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية، بينما تعثرت مسيرته في الدوري ليتراجع للمركز الرابع بفارق 14 نقطة عن تشيلسي المتصدر، بعدما حقق ثلاثة انتصارات فقط في جميع المسابقات منذ ديسمبر.





وقال الكاميروني ماتيب لمجلة النادي: "يمكن تعلم الكثير من اللحظات السلبية، وأؤمن بأننا يمكن أن نشكل فريقاص أقوى وأن نتحسن كأفراد".





وأعطى انتصاران متتاليان لليفربول بملعبه على توتنهام هوتسبير صاحب المركز الثاني وأرسنال الذي يحتل المركز الخامس الثقة لماتيب في قدرة فريقه على إنقاذ موسمه.





وأضاف: "من الجيد بالطبع عدم إهدارنا الكثير من النقاط عندما واجهنا منافسين مباشرين، لكن الحقيقة أننا نحصل على ثلاث نقاط فقط، سواء أمام فريق من المقدمة أو من قاع الترتيب".





وتابع: "لا يمكن تغيير الماضي لكن يمكن التأثير في المستقبل لذا يجب أن نتطلع لذلك".





ويستضيف ليفربول يوم السبت المقبل بيرنلي صاحب المركز 12 - وهو واحد من خمسة فرق ألحقت الهزيمة بفريق المدرب يورجن كلوب هذا الموسم - قبل أن يحل ضيفا على مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث يوم 19 مارس.





وقال المدافع الكاميروني: "المباراة المقبلة هي الأكثر أهمية دوما، يمكن النظر إلى جدول الترتيب الآن لكن أهم جدول هو الذي ينشر في نهاية الموسم".





ويحتل ليفربول آخر مركز مؤهل لتصفيات دوري أبطال اوروبا ولديه 52 نقطة بفارق نقطتين عن ملاحقه أرسنال الذي لعب مباراة أقل، ويتأخر ليفربول بثلاث نقاط وراء سيتي، الذي لعب مباراة أقل أيضا، وأربع نقاط عن توتنهام.